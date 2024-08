Avião faz pouso de emergência no Norte Pioneiro

Um avião de pequeno porte realizou um pouso de emergência na manhã desta quinta-feira (22) no município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. A situação chamou a atenção dos moradores da região.

De acordo com as informações divugladas pela equipe da Polícia Militar, a situação foi registrada por volta das 10h00. O avião de pequeno porte voava de Americana, no Interior de São Paulo, com destino a Guaíra, no Paraná. A princípio, o piloto não foi encontrado, sendo localizado por volta das 16h00. Segundo seus relatos, a aeronave apresentou problemas mecânicos sendo necessário um pouso de emergência. Segundo ele, não avisou as autoridades devido a estar nervoso e deixou o local após ganhar uma carona e ir até uma pousada para acionar mecânicos de americana.

A equipe policial acionou as equipes da Anac Seripa/Fab e da Polícia Civil. Também foram realizadas buscas no interior da aeronave, não sendo encontrado nada de ilícito.

Ainda segundo as informações, o piloto foi levado ao hospital devido a ter sofrido algumas escoriações.