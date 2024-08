Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito entre um automóvel e uma motocicleta, registrado na manhã desta quinta-feira (22), deixou uma pessoa ferida em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu no entroncamento da rodovia PR-092 com a PR-422 que dá acesso a Tomazina. A colisão envolveu um automóvel e uma motocicleta.

Após a colisão, o motociclista, que é morador de Calógeras, teve ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz e encaminhado ao Hospital de Caridade de Wenceslau Braz para receber atendimento médico. Já o condutor do automóvel não se feriu.