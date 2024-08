Conheça os candidatos que disputarão as Eleições Municipais de 2024 em Japira

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os nomes dos candidatos a prefeito e vereador que irão disputar as Eleições Municipais de Japira. Conforme os dados divulgados pelo Tribunal, são quatro candidatos a prefeito e mais de 60 candidatos a vereador disputando as eleições deste ano.

Continua após a publicidade

Entre os candidatos para prefeito de Japira, estão registrados Alex Tomazi (PSD), Erivelto Borges (SOLIDARIEDADE), Hariel Fogaça (MDB) e Vando Camargo (PT). Além dos candidatos a prefeito, o TSE registrou 61 candidatos a vereador no município.

Continua após a publicidade

São eles Alesandro (PSD), Amanda Gomes (MDB), Ana Paula Bechis (UNIÃO), Angélica dos Santos (PDT), Aninha (PT), Aristeu do Novo Jardim (PDT), Áurea do Cezinha Costa (UNIÃO), Bob Motoboy (UNIÃO), Boi da Vila Rural (SOLIDARIEDADE), Carlinhos do Braz (MDB), Cirso Mecânico (SOLIDARIEDADE), Cristina (PT), Daigles (UNIÃO), Edinho Guedes (SOLIDARIEDADE), Edson Chefe (PDT), Erika do Branco (MDB), Fagner Professor (MDB), Gaúcho da Reciclagem (SOLIDARIEDADE), Geraldo da Estrelinha (PT), Géssica Fernanda (AVANTE).

Gorete Ramos (MDB), Guilherme Birão (UNIÃO), Hiltinho Alencar (MDB), Iqunho (PSD), Ivone do Mateus (PSD), Jessica Rodrigues (PSD), João Albergoni (PDT), Lauro da Saúde (UNIÃO), Leoni do Capotão (AVANTE), Lurdinha Amiga do Povo (SOLIDARIEDADE), Mara Enfermeira (MDB), Marcão do Bota (SOLIDARIEDADE), Márcia Emídio (AVANTE), Márcio Honório (PSD), Marcos Antônio (SOLIDARIEDADE), Marcos do Guapé (UNIÃO), Maria Madeiro (SOLIDARIEDADE), Maria Rita da Saúde (PDT), Mateus (MDB), Negão (UNIÃO).

Pastor Adalberto (PDT), Professora Helena (PSD), Quinhetão (AVANTE), Robert Galvão (PDT), Rodolfo Martins (AVANTE), Rogério do Assentamento (PSD), Rogério do Morango (AVANTE), Ronaldo da Saúde (MDB), Ronaldo Rodrigues (AVANTE), Rose Beckis (SOLIDARIEDADE), Sabugo (PDT), Sandro da Saúde (PSD), Sergio Caetano (UNIÃO), Sidney do Ovo (SOLIDARIEDADE), Silvana Caetano (UNIÃO), Tiago Rodrigues (PDT), Toninho dos Gomes (AVANTE), Vardo da Saúde (PSD), Vermeio (PT), Zaira Trindade (PDT), Zé Nazaré (AVANTE).

As eleições serão realizadas no dia seis de outubro deste ano. De acordo com o calendário eleitoral definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as eleições ocorrerão em primeiro turno na data mencionada. Caso seja necessário um segundo turno para a escolha dos prefeitos e prefeitas, este será realizado no dia 27 de outubro de 2024. Esse cronograma é estabelecido pela Resolução TSE nº 23.652/2021, que rege as normas para as eleições de 2024.