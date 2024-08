Mulher é agredida e arrastada pelos cabelos durante assalto a mão armada

Uma mulher ficou ferida durante um assalto a mão armada registrado na manhã do último domingo (19). O crime aconteceu no município de Cambará, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h00 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto a mão armada registrado em um supermercado situado a Rua Antônio Miqueleto, no Centro. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe foi informada que dois suspeitos em uma moto trajando roupas pretas chegaram ao local e anunciaram o assalto. Em seguida, um deles, armado, arrastou uma funcionária pelos cabelos e deu coronhadas em sua cabeça para que ela entregasse um malote de dinheiro. Na sequência, a dupla fugiu do local.

Frente aos fatos, as informações e características dos suspeitos foram repassadas a outras equipes policiais que realizaram diligências em busca da dupla, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido encontrado. Denúncias que ajudem na identificação ou paradeiro dos assaltantes podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190 da Polícia Militar.