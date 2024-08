Itaipu inicia diálogos com instituições e poder público para criação de Núcleos de Cooperação

A Itaipu Binacional deu início, nesta terça-feira (20), a uma série de reuniões online voltadas para representantes do poder público e de diversas instituições com objetivo de apresentar a proposta dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, em parceria com o Itaipu Parquetec e o Governo Federal. A iniciativa vai abranger os 434 municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul e é parte do Programa Itaipu Mais que Energia, por meio do Governança Participativa para a Sustentabilidade.

O primeiro dos cinco encontros de pré-lançamento foi realizado na manhã dessa terça-feira, direcionado aos representantes dos Núcleos do Oeste e do Sudoeste do Paraná e do Mato Grosso do Sul. A reunião contou com a presença de 115 representantes de diversas entidades e órgãos públicos. "A Itaipu está ampliando sua atuação para o desenvolvimento sustentável, e agora buscamos deixar um legado de governança participativa em todo o território", destacou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, em mensagem de vídeo gravada.

Após a abertura, os participantes foram apresentados ao propósito central dos Núcleos, com uma exposição conduzida por Luiz Ferraro, engenheiro agrônomo e doutor em Desenvolvimento Sustentável. A apresentação trouxe clareza sobre a importância de unir esforços para enfrentar os desafios ambientais e promover o desenvolvimento econômico regional.

Os Núcleos de Cooperação Socioambiental são parte de uma estratégia articulada, envolvendo diversas organizações para fortalecer uma agenda comum que beneficie tanto o meio ambiente como o desenvolvimento econômico das regiões atendidas. "Esses núcleos serão espaços de colaboração ativa, criando uma rede integrada onde todos terão um papel fundamental na identificação e na resolução dos principais problemas locais", explicou o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, durante a recepção aos participantes do evento online.

No total, serão formados 20 Núcleos. Os encontros de pré-lançamento continuam até quinta-feira, 22 de agosto, e os participantes têm até 30 de agosto para indicar, por meio de formulário, o representante de sua instituição no Núcleo. O lançamento oficial da iniciativa está previsto para setembro, em Curitiba.

O diretor superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, ressaltou a relevância da colaboração entre as instituições organizadoras e o Governo Federal na criação dos Núcleos. “É fundamental que as pessoas reflitam sobre o impacto de suas ações no planeta e ajam coletivamente” afirmou.