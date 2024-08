Irmão de candidata a prefeita é morto a tiros no Norte Pioneiro

Uma execução chocou moradores do município de Abatiá, no Norte Pioneiro, na noite desta terça-feira (20). Um homem foi morto a tiros na chácara em que morava com a esposa e filhos na zona rural do município.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi identificada como Marcos Alexandre dos Santos, mais conhecido como Marcão, e irmão da candidata a prefeita pelo PT Professora Josiane.

Segundo os relatos de testemunhas, por volta das 21h30 um motociclista chegou ao sítio da vítima e pediu para que Marcos lhe arrumasse um pouco de gasolina. Enquanto a vítima foi buscar o combustível, acabou sendo surpreendida pelo atirador que teria realizado diversos disparos de arma de fogo em suas costas.

Equipes da Polícia Militar e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência e, quando chegaram ao local, encontraram a vítima caída ao chão já sem vida e com ao menos sete perfurações causadas por tiros.

Após o crime, a irmã da vítima chegou a mandar áudios em um grupo de Whatsapp desesperada por ajuda. “Gente, me ajuda, mataram meu irmão Marcos. Chamem a Polícia”.

O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi repassado a equipe da Polícia Civil que também esteve no local para dar início às investigações.

A princípio, não há suspeitas de que o crime esteja ligado a questões políticas, mas nenhuma hipótese foi descartada e o caso segue sendo investigado.