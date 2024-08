Itaipu participa do maior evento de Engenharia de Barragens do Brasil

A quarta edição da Semana de Barragens - Damsweek 2024, maior evento de engenharia de barragens do País, começou nesse domingo (18), em Belo Horizonte (MG), com a participação do diretor técnico executivo da Itaipu, Renato Sacramento. O evento é organizado pelo Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB).

Continua após a publicidade

“No que tange à segurança de barragens, a Itaipu, como entidade binacional, acompanha as normas e as regulamentações do Brasil e do Paraguai e segue as boas práticas internacionais. A barragem é segura, monitorada com foco na durabilidade, e as manutenções são constantes”, afirmou Sacramento. Continua após a publicidade

Renato Sacramento, diretor técnico executivo da Itaipu.

O diretor técnico executivo elogiou em seu discurso a iniciativa do CBDB de ajudar tecnicamente a comunidade atingida pelas chuvas e inundações recentemente no Rio Grande do Sul, por meio da criação de uma Comissão Técnica específica. Em maio deste ano, a Itaipu Binacional ofereceu apoio e disponibilizou profissionais para colaborar nas atividades relacionadas às barragens nas áreas atingidas. A engenheira civil Josiel Patias se reuniu na última sexta-feira (16) com a equipe da Comissão Técnica Especial de Apoio ao Estado do Rio Grande do Sul, CT20, criada em resposta aos recentes eventos no Estado. Ela ocupa a posição de vice-coordenadora do grupo.

Além da abertura, empregados da Itaipu também participam, ao longo da semana, de outras agendas. No total, a comitiva da Itaipu conta com 17 profissionais brasileiros e paraguaios.

Nesse domingo (18), Étore Funchal de Faria esteve na mesa de abertura do Young Engineers Forum (YEF), comitê do qual o engenheiro Leonardo Brandalize Medeiros também é membro. Étore Faria participou ainda, nesta segunda (19), de reunião da Comissão Técnica 1 (CT1), de Registro e Documentação de Barragens, da qual é coordenador.

Nesta terça-feira (20), Étore Faria preside a mesa do tema Monitoramento de Deslocamentos Totais do 5º Simpósio de Instrumentação de Barragens e Estruturas Geotécnicas. A Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Comitê Brasileiro de Barragens do CBDB, com a participação de Josiele Patias (conselheira) e Étore Faria (membro da Comissão Fiscal), será realizadano mesmo dia.

Sobre o evento

A Damsweek é organizada anualmente pelo Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB). A Itaipu, associada desde 1975, é uma das principais patrocinadoras. O evento promove discussões sobre temas como disposição de rejeitos da mineração, instrumentação de barragens, controle de cheias e enfrentamento de secas, entre outros assuntos relacionados à segurança. Durante o evento, são apresentados avanços tecnológicos e intercâmbio de informações técnicas por meio de fóruns, seminários e workshops.