Acidente mata motorista em Santana do Itararé

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (19) tirou a vida de um motorista na rodovia PR-151 em Santana do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolvendo um automóvel e um caminhão aconteceu por volta das 21h00 na altura do km 111 da rodovia PR-151 no trecho que passa pelo município de Santana do Itararé.

Segundo os dados colhidos pelos policiais, o VW Gol seguia no sentido Santana do Itararé ao entroncamento com a PR422 quando acabou se envolvendo em uma colisão lateral com o caminhão Mercedes Benz 1718 que seguia no sentido contrário.

Com a violência do impacto, o homem de 63 anos que conduzia o automóvel não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. Já o caminhoneiro, um homem de 33 anos, não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

A equipe da Polícia Civil de Wenceslau Braz foi acionada e também esteve no local. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.