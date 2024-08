Homem é executado com vários tiros no Norte Pioneiro

Um homem morreu após ser alvejado com vários tiros. O crime foi registrado no último sábado (17) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia sido alvejado com vários tiros. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe constatou que a vítima estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros sendo encaminhada a Santa Casa de Misericórdia para receber atendimento médico. Também foi constatado que o homem apresentava diversos ferimentos pelo corpo causados por disparos de arma de fogo. No local do crime, os policiais ainda encontraram estojos de munição 9mm e o celular da vítima.

Em contato com testemunhas, os policiais foram informados que a vítima foi morta por dois indivíduos que estavam em uma moto e fugiram do local abandonando o veículo em um terreno vazio situado a Rua João Pedro, próximo ao local do crime, sendo a mesma apreendida.

Durante as diligências, os policiais foram informados que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a equipe da Polícia Civil para ser investigado.