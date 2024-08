Assembleia Legislativa e Celepar abrem inscrições para novas turmas sobre o uso seguro da internet

Já estão abertas as inscrições para duas novas turmas do “Workshop da Alep - Curso de Inclusão Digital – Celepar”, que acontecerá na Assembleia Legislativa do Paraná. O curso gratuito é destinado aos idosos, e tem o objetivo de tirar dúvidas que aparecem na hora de navegar pela internet, traz orientações básica sobre como evitar golpes e dicas práticas de segurança na web. Estão sendo ofertadas vagas para os dias 22 de agosto (quinta-feira), com a aula acontecendo a partir das 13 horas; e para o dia 23 (sexta-feira), com o curso iniciando às 8h30.

As aulas de cada turma têm 3 horas de duração, acontecem no Plenário da Casa de Leis, e oferecem conhecimentos práticos sobre navegação segura na rede de internet, tem orientações sobre o uso do aplicativo WhatsApp, e ensinará a criar uma senha forte, o que ajuda a evitar uma tentativa de golpe por ter se conectado numa rede Wi-Fi desconhecida. A abertura das novas turmas é decorrente da alta demanda de inscrições para a participação nos workshops realizados anteriormente. O curso, que não tem nenhuma taxa, é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, através do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado, em parceria com a Celepar e o Governo do Estado.

"Estou muito feliz em anunciar a quinta edição do Workshop da Alep, em parceria com a Celepar, onde traremos um curso voltado para idosos iniciantes. Nesta edição, focaremos nos acessos mais básicos, como: dicas de como usar o Google – barra pesquisa; dicas de WhatsApp, como enviar mensagens ou encaminhar áudios e fazer videochamadas. Serão dadas também orientações de como usar os aplicativos de utilidades públicas, para fazer a credencial do idoso, o acesso à farmácia especializada do Governo, ao App da ALEP e ao Procon (agendamento de atendimento). Teremos ainda orientações sobre segurança, como, por exemplo, criar senha forte e dicas para não cair em golpes”, explica a advogada Rose Traiano, presidente do Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia. “Queremos que nossos idosos se sintam seguros e confiantes ao usar essas ferramentas, tornando a tecnologia uma aliada em seu dia a dia”, acrescentou. É essa edição traz uma novidade especial: “Os participantes também terão a oportunidade de participar de uma visita guiada pelos espaços da Assembleia, realizada pelo Cerimonial da Casa”, informou. “Quero pedir aos idosos para se inscreverem e participarem do workshop. Peçam ajuda dos familiares para fazer a inscrição, que é gratuita. Teremos duas turmas, uma no dia 22 e outra no dia 23. Esperamos todos!”, convidou.

"Este curso é uma oportunidade valiosa para que os idosos se conectem com o mundo digital e aproveitem os benefícios que a tecnologia pode oferecer. Então, estamos orgulhosos de promover mais uma edição do workshop e de testemunhar o entusiasmo e a dedicação dos participantes", afirma o diretor-presidente da Celepar, Gustavo Garbosa. "A inclusão digital é um direito de todos, independentemente da idade. É por isso que programas como este são tão importantes. Essa iniciativa não apenas promove a autonomia e o empoderamento dos idosos, mas também contribui para a criação de uma sociedade mais inclusiva e conectada", conclui.

Faça sua inscrição

O workshop é voltado para quem tem mais de 60 anos e possui um aparelho de celular, ou costuma navegar na rede mundial de computadores através de outros equipamentos eletrônicos. As inscrições podem ser feitas até as 12 horas do dia 21 (quarta-feira), através do WhatsApp (41) 3350-4056 (horário comercial). A iniciativa faz parte do Programa de Inclusão Social e Digital da Pessoa Idosa, criado pela companhia em 2013. O curso de smartphones para idosos é realizado em diversas cidades paranaenses. Durante as aulas de inclusão digital, direcionadas para quem tem pouca ou nenhuma experiência com os aparelhos eletrônicos e a navegação na rede de internet, os participantes contarão com a ajuda de um tutor – colaboradores da Celepar e da Assembleia treinados para esse processo educacional e formador. Ou seja, alguém que auxilia o idoso a entrar nos equipamentos e nos aplicativos, de forma segura e eficiente. Esse tutor permanece junto durante o aprendizado.

Serviço:

“Workshop da Alep - Curso de Inclusão Digital – Celepar”

Com vagas para duas Turmas:

Dia 22 de agosto (quinta-feira) Horário: 13 horas

Dia 23 de agosto (sexta-feira) Horário: 8h30

Local: Assembleia Legislativa do Paraná - Praça Nossa Senhora da Salete, s/n – Centro Cívico – Curitiba

Inscrições gratuitas: até dia 21 de agosto (quarta-feira), as 12 horas, através do WhatsApp (41) 3350-4056 (horário comercial).