Assembleia Legislativa fará audiência sobre a privatização da Ferroeste

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná, em parceria com representantes do setor produtivo do estado, realizará uma audiência pública no dia 19 de agosto, às 9 horas, para discutir o projeto de lei que prevê a desestatização da Estrada de Ferro Paraná Oeste, conhecida como Ferroeste. O anúncio foi feito nesta terça-feira (13), pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), que destacou a importância do debate antes da votação da proposta pelo legislativo.

Romanelli enfatizou a necessidade de esclarecer todos os pontos do projeto e garantir a segurança jurídica para os usuários do serviço ferroviário antes da privatização. Segundo o parlamentar, a audiência visa aprofundar as discussões sobre o impacto da desestatização da Ferroeste na economia paranaense e debater a adoção de garantias legais para evitar prejuízos futuros.

O deputado também defendeu que a concessão de bens públicos deve impor condicionantes e obrigações às empresas que irão assumir a operação dos serviços. Romanelli citou o exemplo da desativação do ramal ferroviário entre Londrina e Ourinhos pela empresa Rumo S/A, como uma decisão que impactou negativamente a região Norte do Paraná. O trecho, segundo o parlamentar, é historicamente importante para a colonização da região e sua desativação trouxe prejuízos para a economia local.

Romanelli ressaltou que situações como a da Rumo não podem se repetir com a Ferroeste, apontando a necessidade de investimentos significativos no transporte ferroviário do Paraná. De acordo com o deputado, o estado precisa aumentar a capacidade de carga e a velocidade do trânsito ferroviário, para melhorar a eficiência logística e reduzir os custos de transporte.

Ele destacou ainda que o transporte ferroviário é uma solução urgente para o escoamento de cargas no Paraná, em especial para as movimentações do Porto de Paranaguá, que enfrentam dificuldades devido à insuficiência da infraestrutura rodoviária atual. O parlamentar concluiu afirmando que a ampliação do transporte ferroviário trará maior segurança, agilidade e competitividade ao mercado paranaense.