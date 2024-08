Acidente entre carro e moto mata motociclista em Wenceslau Braz

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (14) culminou na morte de um motociclista na rodovia PR-092 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 na altura do km 250 da rodovia e envolveu um automóvel VW Voyage com placas de Wenceslau Braz e uma motocicleta Kasinski com placas de São Paulo.

No Voyage estava uma mulher de 37 anos que não teve ferimentos, mas foi encaminhada ao hospital para avaliação médica devido ao seu estado de choque. Já na motocicleta estava um homem de 43 anos o qual não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Segundo os relatos colhidos pelos policiais, o Voyage seguia sentido Calógeras quando se envolveu em um abalroamento transversal com a moto que seguia logo atrás.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.