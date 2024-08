Funerária leva corpo de idoso a hospital e médica chama a polícia

A equipe da Polícia Civil de São Sebastião da Amoreira está investigando a morte de um idoso que foi levado por uma funerária ao hospital. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (14).

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência no Hospital Municipal após uma funerária levar o corpo de um idoso de 62 anos até o local. Diante do chamado, os policiais foram a unidade de Saúde para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No hospital, os policiais foram encaminhados pela enfermeira até uma sala onde o corpo do idoso estava coberto por um lençol. Em seguida, em contato com a médica de plantão, esta relatou que chamou a PM para que a equipe do IML (Instituto Médico Legal) fosse acionada para recolher o corpo do homem e realizar o atestado de óbito.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e o caso repassado para equipe da Polícia Civil.