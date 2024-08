Colisão frontal entre moto e carreta mata jovem no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado nesta quarta-feira (14) culminou na morte de um motociclista na rodovia BR-369 no trecho que passa por Santa Mariana, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam um chamado para dar apoio na sinalização de um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma carreta canavieira. Diante do chamado, os policiais foram até o local informado para prestar atendimento a ocorrência.

No local, a equipe de socorro da EPR Litoral Pioneiro já estava presente prestando atendimento ao acidente. Segundo as informações levantadas pelos policiais, um jovem pilotava uma Honda CG 150 quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com uma carreta. Infelizmente, devido a violência do impacto, o motociclista morreu no local. Ele não Tinha Carteira de Habilitação. Já o caminhoneiro não se feriu.

Diante da situação, foram acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para realização da perícia e para recolher o corpo da vítima.

Devido ao acidente, o trânsito na rodovia chegou a ser interrompido para o trabalho das equipes.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.