Golpistas fingem ser bombeiros para aplicar golpes no Paraná

Nesta quarta-feira (14), o Corpo de Bombeiros do Paraná emitiu um alerta de segurança sobre um golpe que está sendo aplicado no estado, utilizando indevidamente o nome da corporação, indicando que diversas empresas estão irregulares e foram denunciadas.

De acordo com as autoridades, indivíduos não autorizados estão enviando e-mails e mensagens fraudulentas para empresas, alegando que essas estão em situação irregular no que se refere às normas de prevenção e combate a incêndios.

E-mails e mensagens informam que empresas estão sujeitas a multas caso não se adequem às regulações. Foto:Reprodução/RPC

Os e-mails e mensagens nas redes sociais, que se apresentam como mensagens oficiais dos bombeiros, informam às empresas que elas estarão sujeitas a multas caso não realizem as adequações necessárias dentro de um prazo específico. Além disso, os golpistas afirmam que irão fiscalizar as instalações das empresas até uma determinada data.

Conforme explica o Major Siqueira, Comandante do Corpo de Bombeiros do Norte Pioneiro, o Corpo de Bombeiros não envia mensagens nem mesmo e-mails para realizar comunicados, mas envia agentes fardados e caracterizados para comunicar possíveis irregularidades.

“O Corpo de Bombeiros não envia notificações por e-mail e nem por outras redes sociais relacionadas a multas ou fiscalizações. Qualquer comunicação oficial sobre adequações e inspeções é feita pessoalmente por nossos agentes, que se deslocam aos locais fardados e com identificação”, explica o Major.

Segundo ele, os golpes podem avançar para visitas locais, assim como é feita a fiscalização formal. “Há a possibilidade de que os golpistas se apresentem nos locais pedindo a inspeção ou cobrando multas. Caso os proprietários se sintam desconfortáveis ou apresentem dúvidas sobre a veracidade da identificação, podem ligar diretamente para o Corpo de Bombeiros para sanar possíveis dúvidas”, afirma.

As autoridades alertam que é fundamental que as empresas estejam atentas e adotem precauções para evitar serem vítimas de fraudes. Caso suspeite de golpes, comunique imediatamente o Corpo de Bombeiro através do 193 ou a Polícia Militar, através do 190.