Incêndios em Japira assustam população

Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros de Ibaiti foi acionado duas vezes para combater incêndios ambientais registrados em bairros rurais do município de Japira. A unidade se mobilizou agilmente e conseguiu conter as chamas antes que se espalhassem.

De acordo com informações do Informe Policial, divulgadas nesta quarta-feira (07), a primeira ocorrência foi registrada por volta das 19h21 da última terça-feira (06), no bairro Ponte Preta. A equipe foi rapidamente mobilizada ao local e conseguiu controlar as chamas antes que se espalhassem e causassem danos maiores.

A situação não acabou nisso. Foto: Bairro Pico Agudo em Japira

Contudo, a situação não acabou nisso. Na manhã desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Ibaiti foi acionado novamente para conter outro incêndio ambiental. Desta vez, a ocorrência foi registrada em uma vegetação do bairro Pico Agudo.