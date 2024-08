Polícia prende suspeito de tentativa de homicídio no Norte Pioneiro

Uma operação conjunta envolvendo policiais civis e militares culminou na prisão de um indivíduo suspeito de envolvimento com uma tentativa de homicídio registrada no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A ação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (06).

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, as investigações começaram após um homem dar entrada no Pronto Socorro do município vítima de disparo de arma de fogo e lesões na região da cabeça. A situação aconteceu no último dia 26 de julho quando os suspeitos se aproximaram da vítima no bairro Álvaro de Abreu e efetuaram disparos de arma de fogo. O crime estaria relacionado a dívidas de drogas.

Continua após a publicidade

Com isso, as equipes deram início às investigações sendo levantados dois nomes como principais suspeitos de cometer a tentativa de homicídio. Na manhã desta terça-feira, os agentes realizaram o cumprimento de mandados de prisão preventiva contra os dois indivíduos, sendo que um suspeito de 19 anos foi preso em uma residência situada a Vila Ribeiro.

Ainda no decorrer das diligências, as equipes não localizaram o segundo suspeito que passou a ser considerado foragido. Ele foi identificado como João Vitor Lima, de 21 anos, que é natural do município de Santo Antônio da Platina.

O suspeito que foi preso foi encaminhado a cadeia pública de Andirá onde permanece a disposição da Justiça. Ele deve responder pelo crime de tentativa de homicídio. Informações que possam levar ao paradeiro de João Vitor podem ser repassadas de forma anônima através dos telefones (43) 3534-8900 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar.