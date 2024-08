Vítima reage a assalto, pega revolver do suspeito e mata adolescente

Fonte: Redação com Portal da Cidade

A vítima da tentativa de assalto se apresentou à polícia e afirmou ter agido em legítima defesa. Ele entregou um revólver com munições deflagradas.

O adolescente foi atingido por vários tiros e morreu horas depois no Hospital Municipal de Urgências da cidade. A Polícia Militar foi ao local e encontrou três aparelhos celulares e uma carteira. Um dos celulares pertencia à vítima, enquanto os outros dois eram de pessoas previamente abordadas pela dupla.

Em seguida, ele dispara várias vezes contra o adolescente, que tentou recuperar a arma. O comparsa, ao perceber a situação, sobe no veículo e foge.

As imagens mostram o momento em que a vítima é abordada por dois homens em uma moto. A dupla anuncia o assalto e pega alguns pertences do homem. Em um momento de distração dos assaltantes, a vítima reage, rouba a arma do adolescente de 16 anos e derruba a motocicleta.

Um homem reagiu a um assalto e matou um dos suspeitos a tiros após tomar a arma utilizada no crime. O caso ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada da última segunda-feira (5), e foi registrado por uma câmera de segurança.

