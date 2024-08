Identidades falsas em redes sociais preocupam moradores do Norte Pioneiro

Recentemente, um crescente número de moradores da região do Norte Pioneiro tem denunciado que suas identidades estão sendo utilizadas indevidamente em diversas redes sociais. Perfis falsos criados por terceiros têm se passado por essas pessoas, causando preocupações sobre a segurança e a integridade pessoal.

Continua após a publicidade

Diversos usuários das redes sociais têm relatado que seus nomes e imagens estão sendo utilizados sem autorização para criar perfis falsos. Muitas das vezes, esses perfis são utilizados para realizar ações enganosas, como promover golpes ou disseminar informações falsas.

Continua após a publicidade

Em Wenceslau Braz, um homem, que preferiu não divulgar sua identidade, foi uma dessas vítimas. “As minhas tias receberam um pedido de ajuda, pedindo dinheiro. Porém, uma dessas minhas tias ligou para o golpista, que não atendeu a ligação, fazendo com que minha tia percebesse que se tratava de um golpe”, relata o homem.

Além dele, outros usuários também publicaram avisos nas redes sociais de que perfis falsos estariam utilizando suas informações indevidamente. “Caso alguém receba mensagens, denuncie, pois é fake e estão tentando aplicar golpe”, publicou uma das internautas ao apresentar um print de uma conversa onde o perfil falso pede para conversar com outra pessoa, expressando urgência.

O uso indevido de identidades nas redes sociais pode causar danos significativos à reputação e à privacidade das vítimas. Além disso, pode levar a consequências legais e emocionais para aqueles que são falsamente representados. A exposição de informações pessoais e a associação com comportamentos indesejados são apenas alguns dos problemas enfrentados.

Conforme explica o Tenente Lucio da Silva Dziuba, Comandante Interino da 2ª Companhia de Polícia Militar de Wenceslau Braz, as vítimas deste tipo de crime devem seguir uma série de procedimentos assim que receberem a informação de que sua imagem e nome estão sendo usados.

“Quando isso acontece, a pessoa deve primeiramente registrar um Boletim de Ocorrência (B.O), junto à Polícia Civil ou Militar. Após isso, as vítimas devem entrar em contato com o suporte da rede social, para informar e banir a conta falsa. Vale ressaltar que a vítima deve enviar em anexo ao e-mail, fotos das conversas que o golpista solicita valores; indicando o número verdadeiro da vítima no formato internacional e sem o nono dígito”, explicou o Tenente.

Além disso, Lucio explica que em algumas redes sociais há a opção de denunciar um perfil falso, como o WhatsApp. “No próprio APP Whatsapp há a opção de denunciar um perfil falso, abrindo a conversa e denunciar contato, na sequência denunciar e bloquear”, ressaltou.

De acordo com o Código Penal Art. 154-A, invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.

O crescente número de casos de falsas identidades nas redes sociais destaca a necessidade de maior vigilância e proteção digital, sendo aconselhável que todos revisem suas configurações de privacidade e adotem práticas seguras ao compartilhar informações pessoais online. À medida que a tecnologia avança, é fundamental que os usuários estejam cientes dos riscos e tomem medidas para proteger suas identidades online.