Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas após se envolver em um acidente de trânsito registrado na noite da última sexta-feira (02) na rodovia PR-218 em Carlópolis, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h00 no trecho que liga o município a Joaquim Távora envolvendo um Jeep Compas e uma motocicleta Honda CG sem placas. Os dois veículos transitavam sentido Carlópolis a Joaquim Távora quando, na altura do km 14 da rodovia, o automóvel atingiu a traseira da moto causando a queda dos ocupantes.

Continua após a publicidade

Com o impacto, um jovem de 23 anos que conduzia a moto e uma mulher de 29 anos que estava na garupa tiveram ferimentos. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital de Carlópolis para receber atendimento médico. Já o condutor do veículo, um homem de 33 anos, não ficou ferido.

Frente aos fatos, a motocicleta, que estava com a numeração do chassi suprimida, foi apreendida e encaminhada a delegacia da Polícia Civil de Carlópolis. Já o automóvel foi liberado no local.