Idoso é agredido por causa de briga de cachorros

Um homem de 64 anos foi agredido por duas pessoas após ter seu cachorro atacado. O caso foi registrado no município de Nova Santa Barbara no fim da tarde do sábado (03).

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência registrada na Avenida Walter Guimarães da Costa onde estava ocorrendo uma briga envolvendo três pessoas. Diante do chamado, os policiais foram ao local informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, em contato com o idoso, este passou a relatar que estava passeando com seu cachorro em uma coleira quando, ao passar por uma residência com o portão aberto, dois cães partiram para cima de seu cachorro causando lesões na orelha do animal. O idoso ainda contou que populares interviram e ajudaram a separar a briga, porém, dois indivíduos que seriam pai e filho e tutores dos cães que realizaram o ataque lhe agrediram.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.