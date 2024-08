Usuário de drogas mata a avó que o criou a facadas

Um crime cruel comoveu moradores do município de Ibiporã, na região Norte do Paraná. Um indivíduo matou a própria avó, que o criou, a facadas na madrugada desta quarta-feira (31).

De acordo com as informações divulgadas pela polícia militar, a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com uma idosa de 67 anos que havia sido esfaqueada. Também na residência, estava o neto da vítima sendo constatado que ele estava por efeito de drogas e com as mãos cheias de sangue.

Em contato com familiares da vítima, estes relataram que o suspeito é usuário de drogas e já tem passagens pela polícia, além de envolvimento com brigas com vizinhos. A família ainda informou que a idosa criou o neto.

Uma amiga da vítima contou a polícia que a idosa era uma pessoa trabalhadora e criou o neto após a mãe dele morrer em um acidente de carro e sempre fazia de tudo por ele. Porém, parentes e amigos temiam que um dia o suspeito matasse a mulher, pois ele já havia roubado pertences da vítima.

As equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima. Já o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia da Polícia Civil.

O caso segue sendo investigado.