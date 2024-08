Casa pega fogo e mulher fica em estado grave

Um incêndio registrado na madrugada desta quinta-feira (01) deixou uma mulher gravemente ferida. A situação foi registrada no município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 00h30 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma situação de incêndio em uma residência situada a Rua Doutor João Pessoa, no Centro. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, foi constatado que uma mulher havia sofrido várias queimaduras. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de Ribeirão Claro onde foi constatado que a vítima teve 30% do corpo queimado. Devido a gravidade do seu quadro clínico, ela foi transferida para um hospital na cidade de Londrina.

A equipe da PM ainda acionou o Corpo de Bombeiros e caminhão pipa para conter as chamas.

Segundo relatos de testemunhas, a mulher e o marido, que vivem em situação de rua, costumam ficar na residência, mas o homem não foi encontrado.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as causas e circunstâncias do incêndio.