Escola do Legislativo promove palestra sobre “Gestão de Riscos em Licitações”

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná realiza, no próximo dia 06 de agosto, uma palestra essencial para os profissionais envolvidos em processos licitatórios. Com o tema “Gestão de Riscos em Licitações”, o evento promete abordar de maneira aprofundada e prática os desafios e soluções para a administração pública. A palestra será ministrada pela mestre em Direito Empresarial e Cidadania, Jacqueline Vasconcelos Leoni.

Marcada para iniciar às 09h30 no Plenarinho da Assembleia Legislativa, a palestra tem como objetivo fornecer aos participantes ferramentas e conhecimentos para aprimorar a identificação e avaliação de riscos nos processos licitatórios. O evento é uma oportunidade única para servidores públicos, gestores e demais interessados em compreender melhor as complexidades e as melhores práticas na gestão de riscos.

Jacqueline Vasconcelos Leoni, com sua vasta experiência na área, abordará tópicos cruciais para a eficiência e legalidade nas licitações. Entre os temas a serem discutidos estão:

- Identificação e Avaliação de Riscos em Processos Licitatórios: Técnicas e métodos para reconhecer possíveis ameaças que podem comprometer a integridade do processo licitatório, bem como formas de avaliá-los de maneira precisa.

- Estratégias para Mitigação de Riscos: Abordagens e práticas que podem ser implementadas para reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos identificados, garantindo maior segurança e eficiência nas licitações.

- Boas Práticas para Garantir a Conformidade Legal e a Eficiência: Orientações sobre como assegurar que os processos licitatórios estejam em conformidade com a legislação vigente, além de dicas para otimizar procedimentos e resultados.

A iniciativa da Escola do Legislativo visa capacitar e atualizar os conhecimentos dos profissionais, contribuindo para uma gestão pública mais transparente e eficaz. A participação na palestra é gratuita e aberta ao público, sendo uma excelente oportunidade para quem deseja aprofundar seus conhecimentos e trocar experiências sobre o tema.

Para mais informações e inscrições, os interessados podem acessar o site da Escola do Legislativo.