Assembleia Legislativa apoia “Agosto Azul” e cuidados com a saúde do homem

O mês de agosto é dedicado às ações para alertar esse público para os cuidados que se deve tomar para a prevenção de doenças. Alimentação saudável e atividades físicas compõem os primeiros passos para uma vida com mais qualidade, e o diagnóstico precoce é o aliado para aumentar as possibilidades de cura das doenças.

Proposição da deputada Cantora Mara Lima (Republicanos), a Lei estadual nº 17.099 de 28 de março de 2012 institui o mês “Agosto Azul”, dedicado ao desenvolvimento de ações que visem à integralidade da saúde do homem e adota a gravata borboleta na cor azul.

Em atendimento a Lei estadual, o Poder Público, em parceria com a iniciativa privada e com entidades civis, realiza campanhas de esclarecimentos, exames e outras ações educativas e preventivas visando à saúde do homem, priorizando a cardiologia, urologia, saúde mental e pneumologia.

A autora da Lei, deputada Cantora Mara Lima (Republicanos), alerta que “os homens se preocupam menos com a saúde, não vão ao médico com tanta frequência e acabam sendo mais expostos a doenças graves que poderiam ser evitadas e tratadas de forma mais eficiente com o diagnóstico precoce. Normalmente é a mulher que marca o médico, que cobra para que o marido e os filhos cuidem da saúde. É cultural. Por isso a conscientização promovida pela campanha Agosto Azul é tão importante”.

Mudança de hábito

Vários estudos constatam que os homens, em geral, padecem mais de condições severas e crônicas de saúde do que as mulheres e também morrem mais do que elas. Entretanto, apesar de as taxas masculinas assumirem um peso significativo nos perfis de morbimortalidade, observa-se que a presença de homens nos serviços de atenção primária à saúde é menor do que a das mulheres.

Há autores que associam esse fato à própria socialização dos homens, em que o cuidado não é visto como uma prática masculina. Na literatura específica sobre o assunto, também há vários estudos que apontam a necessidade de se refletir sobre a masculinidade para uma compreensão dos comprometimentos da saúde do homem.

Por isso, homens precisam estar mais conscientes em relação à necessidade de frequentar médicos e manter alguns cuidados regulares em relação aos seus próprios corpos. Manter, por exemplo, uma rotina de boa alimentação, exercícios físicos e sono, além de alguns cuidados básicos de higiene, ajuda a ter mais longevidade e saúde.

A quebra do preconceito em relação a essas ações e atitudes é, nesse sentido, uma das chaves para a melhoria da saúde masculina, já que muitos homens têm a concepção de que a busca por cuidados os tornam menos viris. Um exemplo desse problema é a relação entre a falta de exames de próstata e o avanço do câncer nesse órgão.

Em apoio à campanha, o prédio da Assembleia Legislativa do Paraná fica iluminada de azul para chamar a atenção da população para a necessidade e os benefícios dos exames preventivos.