Atunorpi realiza reunião bimestral em Ribeirão Claro

No último dia 30 de julho de 2024, a Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) realizou sua Reunião Bimestral no Tayaya Áqua Resort, localizado em Ribeirão Claro-PR, nas margens da Represa de Chavantes, região conhecida como Destino Turístico Angra Doce. O evento foi liderado pela Diretora Presidente, Mara Mello, e teve como objetivo principal a apresentação da prestação de contas da instituição, reafirmando o compromisso com a transparência e exibindo os resultados obtidos nos últimos oito meses.

Continua após a publicidade

O Secretário Executivo da Atunorpi, José Roberto Gonçalves Junior, conduziu a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela associação durante o bimestre. Entre os destaques, foram mencionados projetos significativos e eventos nos quais a Atunorpi esteve envolvida, evidenciando o contínuo esforço em promover e desenvolver o turismo na região.

Continua após a publicidade

Na sequência, a Dr. Carolina Haustein apresentou um panorama jurídico da associação, esclarecendo aspectos legais e administrativos que garantem a conformidade e a integridade das operações da Atunorpi.

Outro ponto relevante da reunião foi a exposição da Assessoria Técnica, representada por Carine Regina Gonçalves, da EcoBio. Carine apresentou o Programa Investe Turismo Norte Pioneiro, que visa impulsionar o desenvolvimento turístico na região, atraindo investimentos e promovendo as belezas e riquezas locais.

O coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, também participou do encontro. “Durante o evento nós apresentamos os potenciais turísticos do Norte Pioneiro incluindo aquilo que já está funcionando e aquilo que está em andamento com investimentos privados. Também debatemos a criação da Rota do Morango que liga Tomazina a Figueira e que será mais um referencial turístico para nossa região”, destacou.

A Atunorpi agradeceu a presença de todos os participantes e reforçou seu compromisso de trabalhar pelo crescimento e fortalecimento do turismo no Norte Pioneiro, sempre com transparência e dedicação.