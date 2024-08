Moradores de Santana do Itararé estão descartando todo tipo de lixo junto a materiais recicláveis

Preservar o meio ambiente é um tema que vem sendo cada vez mais debatido na sociedade, pois trata-se de uma ação que preserva a natureza e ainda pode gerar emprego e renda para população. Apesar disso, ainda há algumas pessoas que não colaboram com a reciclagem, situação que vem sendo registrada no município de Santana do Itararé, por exemplo.

Após receber uma denúncia sobre moradores do município que misturam materiais orgânicos com os recicláveis, a Folha conversou com João Vitor Ramos dos Santos, vice-presidente da Asagasi, que é a associação dos coletores de material reciclável no município.

Os relatos de João são impressionantes. Segundo ele, há pessoas que misturam todo tipo de material orgânico junto ao lixo reciclável, inclusive, animais mortos. “Já encontramos cachorro amarrado em sacos de lixo, corpo de galinhas, ratos entre outros”, lamentou. Além disso, João também relatou que há materiais perigosos que colocam em risco a saúde dos trabalhadores. “Eu mesmo já cortei a mão com cacos de vidros. Além disso, há pessoas que descartam até mesmo seringas, papel higiênico, marmitas com resto de comida e outros materiais que podem estar contaminados”, completou.

Para conscientizar a população, João explica primeiramente que a coleta de materiais orgânicos e recicláveis acontecem em dias diferentes. “Não é difícil, basta que as pessoas separem o lixo e coloquem em frente as residências nos dias certos. Na segunda, quarta e sexta-feira, são recolhidos os materiais orgânicos e produtos que não são recicláveis. Já na terça e quinta-feira, são coletados os materiais que são recicláveis”, explicou.

João ainda explicou que os materiais recicláveis são garrafas pet, papelão, litros de óleo, bacias plásticas ou de metal, peças de metal em geral, alumínio, latinhas, caixinhas de leite entre outros produtos que, na maioria das vezes, tem descrito na própria embalagem ser recicláveis.

Já materiais orgânicos, materiais que se decompõem, papel higiênico, fraldas, isopor de marmitas com resto de alimentos, vidros quebrados, animais mortos, restos de plantas ou matos não devem ser colocados junto aos materiais recicláveis.

Ainda no caso de vidros quebrados, a orientação é para que as pessoas os envolvam com papel ou papelão e escrevam “Vidro” para segurança dos catadores.