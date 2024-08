Escola do Legislativo realiza mais de 700 capacitações no primeiro semestre de 2024

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná finalizou o primeiro semestre de 2024 com um notável balanço das atividades, recebendo mais de 700 participantes em seus cursos, palestras e oficinas. Entre os eventos realizados, destaca-se a palestra "Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral", que contou com 240 participantes. A alta adesão reflete a relevância do tema em um ano eleitoral, proporcionando aos agentes públicos informações cruciais sobre as restrições e responsabilidades durante o período eleitoral, visando garantir a lisura e a transparência do processo.

“Foi uma agenda bastante movimentada, tivemos palestras e cursos destinados tanto aos servidores, quanto aos cidadãos que podem acompanhar o nosso trabalho. A parceria com a Defensoria Pública foi um grande destaque, pois fizemos dois eventos já neste ano, um de capacitação para atendimentos às pessoas com deficiência, mostrando conceitos de boas práticas para o atendimento a esse público, e outro sobre o direito do consumidor. Foram eventos que trouxeram muitas pessoas aqui para a Assembleia, aproximando a nossa Escola e a Assembleia, da população”, disse o diretor Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, Dylliardi Alessi

Outro destaque deste primeiro semestre foi a conquista do 2º lugar no Prêmio ABEL 2024 pela Revista do Legislativo. A premiação destacou a qualidade e a relevância das publicações realizadas pela instituição, em especial a Revista do Legislativo, que se tornou referência pela excelência editorial e pelo impacto positivo no cenário legislativo.

“Esse semestre foi marcado pela diversificação dos temas abordados nas palestras da Escola do Legislativo, trazendo temas de desenvolvimento pessoal e eventos em parceira com outros órgãos públicos, como a Defensoria Pública. Também celebramos a premiação da Revista do Legislativo paranaense no Encontro da Abel, em Brasília. O segundo semestre será bastante impactado pelas restrições da legislação eleitoral, e pela mudança na dinâmica da Casa com as eleições municipais, nesse cenário, grandes eventos, com o Parlamento Universitário, se tornam inviáveis. Mas continuaremos a promover as palestras e cursos como de praxe”, comemorou a coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Roberta Picussa

Ao longo do semestre, a Escola do Legislativo ofereceu uma gama diversificada de eventos, abordando desde capacitações técnicas a questões de inclusão social. Para a coordenadora da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, Francis Fontoura Karam, a diversidade de temas e a alta adesão aos eventos, demonstram o impacto positivo das iniciativas da Escola. “Conseguimos alcançar um mix de temas bem ecléticos, tivemos cursos com temas mais técnicos de áreas específicas, e temas gerais de interesse, tanto dos servidores da Assembleia, como para a comunidade como um todo. Foi uma mistura bastante interessante. Para este segundo semestre, mesmo com as limitações impostas pelo período eleitoral, já estamos preparando cursos e palestras para capacitação e desenvolvimento profissional”, afirmou.

Com um semestre repleto de atividades e conquistas, a Escola do Legislativo do Paraná reafirma seu compromisso com a educação continuada e a formação de servidores, agentes públicos e a comunidade em geral.