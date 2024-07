Vítima de acidente na PR-092 não resiste e morre no hospital

Morreu na madrugada desta quarta-feira (24) no hospital uma das quatro vítimas que ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na PR-092 em Quatiguá na última segunda-feira (22).

Continua após a publicidade

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu no fim da tarde da última segunda-feira em um dos trevos de Quatiguá quando o condutor do Fiat Uno, que seguia no sentido Siqueira Campos a Quatiguá, tentou acessar o trevo e acabou sendo atingido por uma carreta que seguia logo atrás.

Continua após a publicidade

No uno estavam quatro pessoas, entre elas o condutor do veículo, um homem de 68 anos que teve ferimentos médios, um homem de 61 anos com ferimentos graves, uma mulher de 54 anos com ferimentos médios e uma jovem de 28 anos também com ferimentos médios. Já o condutor da carreta não se feriu.

O homem de 61 anos foi identificado como Wilson Lopes Rangel. Ele teve ferimentos graves e foi transferido para uma unidade hospitalar de Londrina. Porém, infelizmente não resistiu e veio a óbito na madrugada da quarta-feira.

O velório e sepultamento aconteceram na quinta-feira (25) em Quatiguá.