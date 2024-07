Agressor é preso após ameaçar matar esposa se ela chamasse a polícia

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (23) após cometer violência doméstica. O crime foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Vila São Pedro. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, a mulher passou a relatar que o marido chegou em casa bêbado e passou a lhe agredir. Em seguida, o homem disse que iria matar a mulher caso ela chamasse a polícia. Os policiais ainda constataram que a vítima apresentava lesões pelo corpo.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito que foi localizado no loteamento Eurípedes Rodrigues. Ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.