Pedro Lupion critica invasões de terras no Oeste do Paraná

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) criticou a invasão de propriedades privadas no Oeste paranaense durante uma audiência em Guaíra com entidades, deputados federais e produtores rurais. O parlamentar destacou que os invasores, autodeclarados indígenas, são na verdade paraguaios que atravessam a fronteira para usufruir de benefícios sociais. Segundo Lupion, a situação configura "esbulho possessório" e é insustentável, pois afeta proprietários com títulos regularizados há décadas.

Lupion acusou o governo federal de conivência, mencionando que ONGs ligadas aos invasores anunciaram os atos com antecedência e que a Força Nacional chegou ao local para proteger os invasores. Ele classificou a situação como uma "inversão total do estado democrático de direito". Representando a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) como presidente, Lupion estava acompanhado dos deputados Sérgio Souza (MDB-PR) e Padovani (UNIÃO-PR).

O parlamentar afirmou que providências já foram tomadas em Brasília, incluindo a convocação do ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandovski, para explicar as ações da Força Nacional. Também foi proposta uma fiscalização e controle pelo Congresso Nacional para acompanhar os desdobramentos. Lupion relatou reuniões com o governador do Paraná, Ratinho Junior, e a senadora Tereza Cristina, que participou remotamente. Ele mencionou que o estado do Paraná pretende solicitar à justiça a responsabilidade pelas reintegrações de posse na região.

Lupion criticou ainda a direção de Itaipu Binacional por anunciar a possibilidade de comprar terras invadidas para doá-las aos invasores, qualificando a ação como um "desserviço" que estimula o crime. Ele prometeu denunciar o caso no Parlasul, dado o caráter binacional da Itaipu. O deputado destacou a importância da reunião com produtores rurais para entender melhor os fatos e a gravidade da situação, que também afeta outros estados como Bahia, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O oeste do Paraná é uma região altamente produtiva, e as invasões impactam diretamente a economia e a produção agropecuária do estado. Lupion enfatizou a necessidade de garantir o cumprimento da lei e o direito constitucional à propriedade. O encontro contou com a participação de 150 agricultores e pecuaristas, lideranças locais, o Sistema FAEP/SENAR e sindicatos rurais de Guaíra e Terra Rôxa. Atualmente, cinco áreas permanecem invadidas por autodeclarados indígenas, sendo três em Terra Rôxa e duas em Guaíra.