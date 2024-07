Mulher é agredida com socos pelo marido em Santana do Itararé

Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo marido. A ocorrência foi registrada na tarde da segunda-feira (22) no município de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Ademir Espósito. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, os agentes foram recebidos pela vítima a qual apresentava ferimentos no rosto e estava com o olho roxo. Indagada sobre a situação, ela passou a relatar que seu marido havia lhe agredido com socos no rosto e, em seguida, fugiu do local.

Frente aos fatos, como o suspeito não foi encontrado, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis a situação.