Audiências Públicas promovidas pela ALEP contribuem com a transparência e a cidadania

No primeiro semestre de 2024, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu 41 audiências públicas, abordando temas como pedágio, saúde pública, dengue, direitos das mulheres, falta de energia elétrica, cultura geek e o futuro do povo xetá. Centenas de paranaenses, entre especialistas, técnicos, autoridades, lideranças e empresários, participaram das discussões, contribuindo para a transparência e a construção de políticas públicas.

A primeira audiência do ano, realizada em fevereiro por iniciativa do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), focou na duplicação do trecho da BR-376 entre Paranavaí e Nova Londrina. A reunião, intitulada “Sem Duplicação, Pedágio Não!”, contou com a participação de representantes do setor produtivo, governo e mais de 20 prefeitos, além de parlamentares, discutindo a situação das rodovias e as novas concessões de pedágio no Paraná.

Em abril, a falta de energia elétrica foi tema de uma audiência organizada pelos deputados Luciana Rafagnin (PT), Arilson Chiorato (PT) e Anibelli Neto (MDB). O professor Jaci Poli, representando a Central Única dos Trabalhadores (CUT/PR), destacou os prejuízos causados pelas quedas de energia em residências, empresas, indústrias e no agronegócio. Especialistas e representantes de entidades apresentaram dados e encaminhamentos para amenizar o problema.

Os direitos das mulheres foram debatidos em várias audiências. Em junho, no Auditório Legislativo Deputado Rubens Recalcatti, foi discutida a situação de assédio nos estádios de futebol, iniciativa da deputada Ana Júlia (PT), autora do projeto de lei nº 216/2024. O objetivo é estabelecer campanhas permanentes contra o assédio em espaços esportivos. Ana Júlia destacou a importância de discutir o tema com torcedores e especialistas para aprimorar a proposta.

Em março, a audiência “Economia do cuidado e impactos na vida das mulheres” abordou a participação feminina na política e a valorização do trabalho das mulheres. A desembargadora substituta Flavia da Costa Vieira, presidente do Núcleo de Diversidade e Inclusão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), ressaltou a importância do envolvimento feminino na vida pública para promover pautas de interesse das mulheres.

Em junho, a cultura geek foi tema de uma audiência na Câmara Municipal de Cascavel, organizada pelo Bloco Temático Digital e da Inovação. A discussão sobre “A Inovação em Consonância com a Cultura Geek” reuniu especialistas, empresários e representantes do setor público para debater a inclusão tecnológica, valorização dos e-sports e outros conteúdos relacionados ao mundo geek. O deputado Batatinha (MDB), líder do bloco, destacou a importância de fomentar a inclusão digital e a educação através da tecnologia.