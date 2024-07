Mulher de 70 anos morre após ser atropelada por motocicleta

Uma mulher de 70 anos morreu após ser vítima de um acidente de trânsito registrado na noite do domingo (21) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar apoio a um acidente de trânsito registrado no perímetro urbano da BR-369 envolvendo duas vítimas. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, a equipe do Corpo de Bombeiros estava prestando os primeiros socorros a um rapaz de 20 anos que conduzia uma motocicleta CG 150 Fan sendo encaminhado na sequência ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.

A equipe da PM também foi informada que uma idosa, vítima do atropelamento, havia sido encaminhada ao hospital em estado grave para receber atendimento médico. Os policiais foram até a Unidade de Saúde onde, em contato com a equipe médica, foram informados que a idosa não havia resistido aos ferimentos e entrou em óbito sendo acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima.

Ainda segundo a PM, não há sinalização para travessia de pedestres no local do acidente e, segundo relatos de testemunhas, a vítima teria saído de trás de um veículo para atravessar a rodovia, momento em que acabou sendo atingida pela motocicleta. Além disso, os policiais também constataram que a motocicletas tinha pendências e o condutor não possui CNH.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a equipe da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.