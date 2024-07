Motorista é preso após atropelar idosos e fugir do local

Um homem foi preso após atropelar dois idosos e fugir do local sem prestar socorro às vítimas. A ocorrência foi registrada no fim da noite do domingo (21) no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de atropelamento registrada na Rua Belmiro Lourenço de Golveira com duas vítimas. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe foi informada que um veículo de cor preta havia atropelado um homem de 60 anos e uma mulher de 62 anos. Na sequência, o motorista do carro teria dito que iria estacionar o veículo e prestar socorro, mas acabou fugindo do local. Diante da situação, o casal foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.

A equipe da PM realizou diligências pela região e conseguiu localizar a residência do suspeito. Na garagem, foi encontrado o automóvel Citroen C4 Pallas de cor preta que apresentava farol quebrado, para-brisa trincado e alguns amassados. Ao abordar o responsável pelo veículo, foi constatado que o homem estava embriagado. O suspeito se negou a realizar o teste do etilômetro, mas acabou confessando que tomou quatro latinhas de cerveja após os policiais encontrarem uma caixa térmica no interior do veículo.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.