Homem é preso após agredir a mãe idosa

Um homem foi preso na manhã deste domingo (21) acusado de agredir sua própria mãe, uma mulher de 75 anos de idade. O crime foi registrado no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 10h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Tupinambás. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com um homem de 44 anos que estava alterado e com marcas de sangue em suas mãos. A equipe ainda foi informada que o suspeito estava agredindo sua mãe.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Não foi constatado o motivo do suspeito estar com sangues nas mãos.