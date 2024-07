Cansada de ameaças, mulher denuncia marido e homem é preso com espingarda

Um homem foi preso na tarde da última segunda-feira (15) em posse irregular de uma arma de fogo. Os policiais chegaram até o suspeito após ele ser denunciado pela esposa que vinha sofrendo ameaças. O caso foi registrado em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, uma mulher compareceu a delegacia informando que vinha sofrendo ameaças de seu marido e que o homem tinha na residência uma espingarda.

Continua após a publicidade

Diante da denúncia, o delegado e policiais civis foram até a residência do casal que fica situada na zona rural do município. Durante as buscas no local, a equipe encontrou uma espingarda calibre 22 sem registro.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com a arma apreendida. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e liberado após o pagamento de fiança. A equipe da Polícia Civil encaminhou o inquérito do caso ao Poder Judiciário.