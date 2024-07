Homem embriagado é preso após agredir a esposa

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (17) acusado de agredir e ameaçar a esposa. O crime foi registrado no município de Santa Mariana.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h00 os policiais receberam um chamado informando que uma mulher estava sendo agredida pelo marido em uma residência situada a Rua Joaquim Honório de Carvalho. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a mulher de 53 anos passou a relatar que seu marido, um homem de 35 anos, havia lhe agredido e ameaçado com uma faca. Ao conversar com o suspeito, os policiais notaram que ele estava embriagado, mas não portava nenhuma faca. O suspeito ainda disse a equipe que ele que havia sido agredido pela mulher e mostrou algumas escoriações no pescoço.

Porém, após avaliação, foi constatado que a mulher apresentava hematomas e edemas pelo corpo que comprovaram as agressões.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.