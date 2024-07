Agressor espanca a esposa em frente aos filhos do casal

Uma mulher foi agredida e ameaçada de morte em frente aos seus filhos. O caso foi registrado na manhã da terça-feira (16) em Andirá e o autor das agressões é o pai das crianças.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada na Rua Anísio Seba onde uma mulher havia sido agredida pelo marido. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, esta passou a relatar que estava no quarto da residência junto com seus filhos quando o marido chegou em casa e desferiu um tapa em seu rosto. Em seguida, o agressor ainda tentou enforcar a mulher e fez ameaças de morte.

Diante do interesse em representar contra o suspeito, visto que as agressões são constantes, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.

A equipe da Polícia Militar ainda realizou diligências em busca do suspeito, mas ele não foi localizado.