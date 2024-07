Policial Civil é preso transportando drogas em viatura falsificada

Na tarde desta terça-feira (16), uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um policial civil que transportava drogas em uma viatura falsificada. A abordagem ocorreu na BR-277, próximo ao viaduto Guarujá, em Cascavel, no Oeste do Estado.

O incidente começou quando agentes da PRF identificaram uma viatura com o pneu dianteiro direito estourado, trafegando em alta velocidade. O motorista perdeu o controle do veículo ao acessar uma das alças do viaduto, colidindo com um barranco. Após o acidente, o condutor tentou fugir a pé, mas foi capturado pelos policiais rodoviários, que acionaram a PCPR.

No local, a PCPR inspecionou o veículo e constatou que se tratava de uma viatura falsa. Durante a revista, foram encontrados 33 quilos de haxixe e 21 quilos de cocaína no interior do carro. O motorista, que foi identificado como um policial civil, foi levado para atendimento médico e, posteriormente, encaminhado à delegacia pela PCPR.

A PCPR iniciou as diligências para a lavratura da prisão em flagrante e está conduzindo investigações para determinar há quanto tempo o servidor utilizava a viatura falsificada, além de apurar sua conduta e a relação com as drogas apreendidas.

A PCPR reforçou seu compromisso com a segurança e a legalidade, destacando que continuará trabalhando para esclarecer todos os fatos relacionados ao caso.