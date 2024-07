Assembleia presta homenagem a forças de segurança que atuaram no Rio Grande do Sul

A sessão solene desta terça-feira (16), no Plenário Waldemar Daros da Assembleia Legislativa, prestou homenagem às Forças de Segurança do Paraná que participaram da Missão de Ajuda Humanitária ao Rio Grande do Sul. Proposição do deputado Soldado Adriano José (PP) foi um reconhecimento ao pronto atendimento às vítimas das enchentes e na manutenção da ordem no estado gaúcho.

O Paraná foi a primeira unidade da Federação a enviar apoio ao Rio Grande do Sul, logo após o início da tragédia ambiental. Foram quase dois meses de operação que resultaram em 1.220 pessoas e 552 animais resgatados, além de atividades em diversas frentes por 52 dias em 18 cidades inundadas.

O proponente da sessão solene e presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Adriano José (PP), justificou a homenagem oferecida às Forças da Segurança Pública Paranaense. “O estado do Paraná foi o primeiro estado a chegar ao Rio Grande do Sul para prestar essa ajuda humanitária através da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica a própria Defesa Civil. Homens e mulheres que deixaram suas famílias, deixaram o nosso estado para ir lá trabalhar no socorro, no resgate, salvando vidas, pessoas, animais, dando uma demonstração de solidariedade. Por isso, nada mais justo do que esses homens e essas mulheres serem lembrados, serem homenageados por nossa Casa de Leis em sinal de respeito, admiração e gratidão pelo que eles fizeram pelo povo do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Presente na cerimônia, o secretário de estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, ressaltou a homenagem destinada aos seus comandados. “Ficamos muito feliz pelo reconhecimento proposto pela Assembleia Legislativa através do deputado Adriano José. O Paraná foi o primeiro estado a mandar um efetivo para o Rio Grande do Sul. Foram disponibilizadas três aeronaves, três helicópteros, várias embarcações e, além do contingente de policiais destinados para tarefa, muitos policiais foram de forma voluntária”.

Durante os 52 dias da ação, atuaram 158 bombeiros militares, 113 policiais militares, 28 policiais civis, 16 policiais científicos e cinco cães (Hórus, Bruce, Acauã, Eva e Skull) enviados ao território gaúcho. A mobilização envolveu ainda policiais voluntários que para lá se dirigiram, além dos cidadãos voluntários que auxiliaram as unidades dos Bombeiros na triagem e organização dos donativos.