Suspeito invade loja pelo telhado e limpa o caixa

Uma funcionária se deparou com a loja que ela trabalha arrombada ao chegar para mais um dia de expediente. O caso foi registrado na manhã da segunda-feira (15) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 07h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de furto registrada em uma loja situada a Avenida Comendador Luiz Meneghel. Frente aos fatos, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a solicitante, esta passou a relatar que é funcionária do estabelecimento e, quando chegou para trabalhar, percebeu que alguém havia arrombado o telhado do banheiro que fica aos fundos da loja e subtraído uma quantia em torno de R$ 200 reais do caixa. A mulher ainda informou que as imagens das câmeras de vigilância do local poderiam ajudar os policiais a identificar o suspeito.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso