Padrasto dá facada na nuca do enteado durante briga de família

Uma pessoa ficou ferida ao ser atingida com golpes de faca durante uma briga familiar. A situação foi registrada no início da noite do último sábado (14) no município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h30 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma pessoa havia dado entrada no hospital com ferimentos causados por facadas. Diante do chamado, os agentes foram até o a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a mãe da vítima, esta passou a relatar que seu filho e seu companheiro, que é padrasto da vítima, se envolveram em uma briga familiar, momento em que o filho pegou uma madeira e o homem uma faca e entraram em luta corporal. Ainda segundo a mulher, familiares tentaram separar a briga, mas seu filho acabou sendo atingido com os golpes de faca na mão e nuca. Em contato com a vítima, esta confirmou os relatos de sua mãe.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito que, até o fechamento desta edição, não havia sido encontrado.