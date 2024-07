Mulher pega o marido com outra e situação vira caso de Polícia

Um flagrante de traição acabou virando caso de polícia na manhã do último sábado (13) no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 10h00 os policiais receberam um chamado informando que uma mulher estava escondida em uma mata junto com seus filhos após ser ameaçada pelo marido. Diante do chamado, os agentes foram até a Rua Carminela Russo dos Santos para averiguar a situação.

No local, os agentes se depararam com a mulher em frente à sua casa. Indagada sobre a situação, ela passou a relatar que foi até a casa da sogra buscar leite e acabou flagrando seu marido com outra mulher. Com isso, o casal teve uma discussão e ela atirou pedras contra o veículo do marido. Depois disso, a mulher foi embora para sua casa, momento que acabou sendo seguida pelo homem que teria tentado lhe atropelar. Em seguida, o homem ainda teria descido do veículo e ameaçado a vítima de morte.

Frente aos fatos, a mulher disse que queria uma medida protetiva contra o suspeito sendo então orientada quando aos procedimentos cabíveis ao caso. Já o homem não foi encontrado.