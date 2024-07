Menina de seis anos salva a mãe de ser enforcada pelo pai

Uma menina de seis anos salvou sua mãe de ser enforcada pelo próprio marido, pai da criança. O casso foi registrado na noite do sábado (13) no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma situação de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Anísio Sebá onde uma mulher havia sido agredida pelo marido. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a vítima, a jovem de 26 anos passou a relatar que o marido estava ingerindo bebida alcoólica e, após ela insistir para que ele parasse de beber, o homem a pegou pelo pescoço e levantou seu corpo do chão lhe enforcando, o que lhe causou uma lesão. Ainda segundo os relatos da mulher, ela começou a gritar e sua filha de seis anos que estava dormindo junto com o irmão de três meses acordou e impediu que o pai continuasse com as agressões.

Como o suspeito não estava no local, a mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.