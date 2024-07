Santana do Itararé recebe novos veículos para fortalecer a atuação da agricultura e defesa civil

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito de Santana do Itararé, José Isac (PT), que destacou a importância desses novos recursos para o município. Foto Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (3), a Secretaria de Agricultura de Santana do Itararé, em parceria com a Defesa Civil, celebrou a chegada de dois novos veículos que irão reforçar as atividades no município. A entrega dos carros, uma Ecosport e uma Courier, foi realizada pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) e pelo Governo do Estado.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito de Santana do Itararé, José Isac (PT), que destacou a importância desses novos recursos para o município. "Esses veículos são fundamentais para continuarmos o excelente trabalho no campo e garantirem mais eficiência nas ações da

Representando a ADAPAR, Mario Roberto Ferri entregou as chaves dos veículos para a secretária de Agricultura, Gabriele, e para Eder Silveira, da Defesa Civil. Ambos destacaram a relevância dessa conquista para o desenvolvimento rural e a proteção das áreas agrícolas da região.

Os novos veículos chegam em um momento crucial para Santana do Itararé, reforçando o compromisso do governo municipal e estadual com o desenvolvimento agropecuário e a segurança dos moradores da zona rural. Com esse reforço, a expectativa é de que as atividades sejam ainda mais intensificadas, beneficiando todo o município.