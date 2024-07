Governo estadual inicia curso de qualificação profissional em Santana do Itararé

Na última aula realizada, na última quarta-feira (03), os participantes receberam a visita do assessor do deputado Mauro Moraes, Juliano Barbosa, acompanhado do prefeito José Isac e Leandro Carlos da Silva.

Na última semana, Santana de Itararé testemunhou o início de uma transformação significativa para a economia do município com a chegada do curso gratuito de Aperfeiçoamento de Confecção através do projeto estadual Carreta do Conhecimento.

Este projeto é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná em colaboração com o SENAI e promete impactar positivamente o desenvolvimento dos que pretendem se profissionalizar, além de qualifica-los para o mercado de trabalho.

Enviada pelo deputado Mauro Moraes, a Carreta do Conhecimento seguirá com as aulas durante seis semanas, todas as quartas-feiras, onde os participantes terão a oportunidade de se aprofundar em técnicas avançadas de confecção.

Localizada estrategicamente no Lago Pedro Freitas, a Unidade Móvel da Carreta do Conhecimento está oferecendo um programa abrangente dividido em dois períodos, tarde e noite, ofertando 20 vagas por turno e atendendo um total de 40 alunos.

Durante seis semanas, os participantes estarão mergulhados em técnicas avançadas de confecção de calças e camisetas, tanto em malha quanto em jeans, durante as aulas do período vespertino, realizadas entre as 13h30 e 15h30.

À noite, as aulas começam a partir das 18h30, estendendo-se até às 22h30. Neste período, o foco do curso está nas técnicas de costura industrial, com uma ênfase especial em uniformes de profissionais.

Além do conhecimento técnico adquirido, os alunos também estão sendo beneficiados com um auxílio financeiro de R$600,00 para cobrir despesas durante o curso. Essa ajuda está condicionada à participação regular, sendo que cada aula comparecida equivale a um valor específico do auxílio.

A presença integral é crucial para garantir o recebimento total do benefício, reforçando o compromisso tanto dos alunos quanto dos organizadores em maximizar o aproveitamento do curso, evitando a evasão antes da conclusão.

Ao final do programa, os participantes receberão um certificado de conclusão digital, enviado diretamente para os e-mails cadastrados no ato da inscrição. Este documento não apenas valida o aprendizado adquirido, mas também serve como um diferencial competitivo no mercado de trabalho, aumentando as chances de inserção ou progressão na carreira dos participantes.

Contudo, durante a última aula realizada, na última quarta-feira (03), os participantes receberam a visita do assessor do deputado Mauro Moraes, Juliano Barbosa, que esteve presente para conferir de perto o andamento do curso.

Esse projeto, enviado pelo deputado Mauro Moraes está trabalhando na qualificação profissional dos moradores de Santana do Itararé, sendo considerado algo essencial para o crescimento econômico da sociedade do município.

Estiveram presentes na visita técnica, além do representante de Mauro Moraes, o prefeito de Santana do Itararé, José Isac acompanhado de seu assessor Leandro Carlos da Silva.