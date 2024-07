Programa Arte & Cultura revive histórias de mulheres empreendedoras

A entrevistada desta semana do programa Arte & Cultura, produzido pela TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, é escritora, jornalista e advogada Danda Coelho, que está lançando o livro Mulheres Empreendedoras, reunindo relatos de oito mulheres que se destacaram no universo dos negócios, construindo um legado significativo e deixando sua marca no empreendedorismo local. Durante a entrevista, a escritora compartilha experiências individuais de sucesso destas mulheres. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras às 13 horas no Canal 10.2 da TV Assembleia, com reprises às sextas-feiras às 17 horas. Na quinta, às 13h30, a atração está disponível no canal do YouTube do Poder Legislativo.

Segundo Danda Coelho, o propósito da obra é inspirar e empoderar outras mulheres a trilharem seus próprios caminhos rumo à autonomia e prosperidade em suas jornadas empreendedoras. O livro surgiu da comunidade Mulheres Cuidando de Mulheres, organizada pela autora em 2023 para criar um canal de acolhimento, apoio e solidariedade em diversos aspectos da vida, desde desafios profissionais, passando por questões emocionais, pessoais e saúde. O grupo deu origem a uma série de livros com mesmo nome.

Neste volume da coleção, o pano de fundo é o empreendedorismo. No entanto, as demais obras trazem aspectos inspiradores das escritoras em diversas áreas. “O mais interessante e que surpreendeu as próprias autoras é que, ao revistar as suas histórias, elas olharam para trás e perceberam tudo o que passaram para construir esta história”, revelou.

Danda Coelho contou ainda, no decorrer do bate-papo, que o objetivo do projeto é trazer histórias de sucesso e superação para inspirar. “Nossa vontade é mostrar que por trás destas guerreiras existem mulheres comuns, trazendo luz para que outras mulheres tenham um lindo caminhar pela frente”, disse.

O lançamento do livro ocorre nesta quinta-feira (04), a partir das 18h30, na Avenida. Manoel Ribas, 6052, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. No evento, as protagonistas do projeto terão a oportunidade de compartilhar suas trajetórias para inspirar outras mulheres a seguirem seus passos. O lançamento é aberto ao público.

O programa Arte & Cultura traz artistas, músicos, cineastas e comunicadores paranaenses e brasileiros para debater a produção cultural e histórica do Paraná e do Brasil. A cada semana, atração recebe grupos folclóricos, coreógrafos, maestros, diretores de museus, artistas plásticos, diretores e produtores de teatro, escritores e poetas para um papo descontraído sobre o mundo das artes. O programa é gravado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, num cenário com piano de cauda e obras do artista paranaense Poty Lazzarotto.