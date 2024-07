Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude reúne jovens do G20 para debater inovação e futuro do trabalho

Nos próximos dias 8 e 9 deste mês, Curitiba recebe o Youth20 (Y20). O evento, realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude da Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP e pela Coordenação da Política Estadual de Defesa dos Direitos da Juventude, tem como tema a Inovação e o Futuro do Mundo do Trabalho.

O Y20 é o grupo oficial de engajamento das juventudes no G20. Neste ano, pela primeira vez é liderado pelo Brasil. O evento "Diálogos Regionais da Juventude do G-20" será realizado na Unicesumar, no Campus Portão. A inscrição pode ser feita por formulário (link abaixo).

Desde o início do ano, está sendo desenvolvido um conjunto de atividades para o processo de articulação, diálogo e negociação do documento com as reivindicações e propostas das juventudes para a Cúpula de Líderes do G20.

De acordo com a Comissão da Juventude, os eventos oficiais do Youth20 (Y20) possuem políticas de implementação específicas que impactam na participação de maneira ampliada da sociedade civil.

A deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT), presidente da Comissão de Juventude, afirma que o evento é um momento importante para a construção de alianças globais voltadas para a implementação de políticas públicas nacionais e internacionais com foco nas demandas centrais identificadas pela população jovem nacional.

"Queremos ver os jovens felizes, em um mundo que dê as condições para que cada um tenha seu bem-estar, segurança social e possa buscar os seus sonhos", disse a deputada.

Os apontamentos do evento serão compilados para posterior apresentação, bem como para subsidiar a delegação brasileira durante a realização do Y20 Summit, no próximo mês de agosto.

Serviço:

O que: Diálogos Regionais da Juventude do G-20

Datas: 08/07 (às 13h30) e 09/07 (às 16h30)

Organização: Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude e Coordenação da Política Estadual de Defesa dos Direitos da Juventude

Local: Unicesumar/Campus Portão (R. Itajubá, 673 - Portão, Curitiba - PR, 81070-190)

Inscrição: https://forms.gle/YnKkGXx1xiXKSR2b8