Assembleia Legislativa entrega Título de Cidadania in memoriam ao ex-prefeito Milton Luiz Pereira

A Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP entregou na noite desta terça-feira (2), durante solenidade realizada no Plenário, o título (in memoriam) de Cidadão Honorário do Estado aos familiares do ex-prefeito de Campo Mourão e ex-juiz federal, Milton Luiz Pereira, falecido em 2012. A homenagem póstuma, que reuniu autoridades, amigos e familiares, aconteceu por proposição do deputado Douglas Fabrício (CDN), que enalteceu a trajetória inspiradora do homenageado e seu legado duradouro junto a sociedade paranaense.

“O Dr. Milton Pereira deixou seu legado em nossa história. Este título (in memoriam) é um reconhecimento justo e merecido a uma pessoa íntegra e que tanto ajudou a nossa população, seja na área política como na magistratura”, destacou Douglas Fabrício. “Até hoje seu nome está gravado no coração de muitos moradores de Campo Mourão”, acrescentou. Por quase quatro décadas o doutor Milton, que também foi professor, radialista e jornalista, exerceu a magistratura de forma exemplar, chegando ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na política, foi responsável por grandes inovações em Campo Mourão, como a criação do Conselho Comunitário, onde cada bairro era representado por um cidadão que residia no local. O deputado recordo que ao sair do cargo de prefeito, Milton Pereira recebeu uma surpresa especial: um Fusca, presente de todos os habitantes da cidade, que ele guardou com muito carinho, após restituir o dinheiro do presente. O veículo permanece até hoje com a família.

“Ele sempre dizia que não merecia uma homenagem tão importante. E sempre relutou em recebê-la”, contou o engenheiro e ex-deputado Namir Piacentini, autor do projeto de lei 87/93, que há 31 anos concedeu título de Cidadania Honorária ao ex-prefeito de Campo Mourão, entregue hoje. Piacentini recordou das qualidades do homenageado, a relevância de seu trabalho, o seu compromisso com o bem-estar da comunidade, e também da convivência dele com seu pai. Enfatizou ser essa uma das mais importantes honrarias concedidas pela Assembleia, entregue nesta ocasião a uma grande personalidade. Aprovado por unanimidade pela Casa de Leis, o PL acabou transformado na Lei estadual nº 10.285/93, ao ser sancionado pelo então governador Roberto Requião, no dia 17 de maio de 1993. Jair Elias dos Santos Junior, coordenador do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, de Campo Mourão, neste ato representando o prefeito do município, Tauillo Tezelli, também fez um relato de muitos momentos da vida do homenageado, reafirmando os valores de justiça, educação e solidariedade que permearam sua trajetória.

Coube ao filho Marcus Vinícius Tadeu Pereira receber a honraria e falar em nome da família. Ele, que também é advogado, fez um pronunciamento, emocionando o público presente, ao abordar o legado do pai que continua com o Instituto Milton Luiz Pereira. A entidade está completando dez anos, realizando eventos e oferece bolsas de estudos a alunos carentes em faculdades de Direito, entre outras ações. O advogado falou da gratificação de ver reconhecidas as virtudes tão caras de seu pai, cuja carreira jurídica e humanista deixou uma marca indelével na história do Paraná, conforme manifestaram os participantes da cerimônia. Teve ainda a oportunidade de ouvir serem contadas muitas boas lembranças e inúmeras histórias vivenciadas por doutor Milton Pereira no dia a dia da prefeitura e da magistratura. Agradeceu, ao encerrar seu pronunciamento, a presença de todos para celebrar esse momento especial.